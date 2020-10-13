Российские юниоры разгромили Латвию и примут участие в ЧЕ по футболу

Сборная России по футболу среди юниоров (игрокам не более 21 года) обеспечила себе участие в чемпионате Европы, обыграв команду Латвии в гостях у хозяев поля в заключительном матче отборочного турнира со счетом 4:1. Таким образом в европейском чемпионате россияне будут участвовать впервые с 2013 года.

Голы в Риге среди игроков российской команды забили Константин Кучаев (28-я минута), Роман Евгеньев (51), Даниил Лесовой (55) и Александр Ломовицкий (86). У соперников единственный мяч забросил Кристерс Лусиньш (90+4).

Финальная часть чемпионата Европы пройдет в Венгрии и Словении. Туда выйдут победители групп и пять лучших вторых команд в девяти группах.

Россияне завоевали первое место в группе, набрав 23 очка в 10 матчах. Находящаяся с 16 очками на втором месте сборная Польши потеряла шансы на прямой выход в финальную часть турнира, хотя у нее еще имеется два матча в запасе.