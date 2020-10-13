Заражение Роналду COVID-19 обрушило стоимость акций «Ювентуса»
На данный момент футболист находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.
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В связи с заражением коронавирусом нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду акции итальянской команды упали на 7%. Об этом говорят данные Миланской фондовой биржи.
К завершению прошлого торгового дня акции опустились на 6,9%, после чего цена скорректировалась и падение замедлилось до 2,64%, пишет РБК.
О заражении COVID-19 Роналду стало известно вечером 13 октября. На данный момент футболист находится на самоизоляции, его состояние оценивается как хорошее.