Заражение Роналду COVID-19 обрушило стоимость акций «Ювентуса»

В связи с заражением коронавирусом нападающего футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду акции итальянской команды упали на 7%. Об этом говорят данные Миланской фондовой биржи.



К завершению прошлого торгового дня акции опустились на 6,9%, после чего цена скорректировалась и падение замедлилось до 2,64%, пишет РБК.

О заражении COVID-19 Роналду стало известно вечером 13 октября. На данный момент футболист находится на самоизоляции, его состояние оценивается как хорошее.