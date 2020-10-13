Криштиану Роналду заразился коронавирусом
Тест на коронавирус футболиста «Ювентуса» дал положительный результат.
© Фото: imagephotoagency.it, imago-images.de, Globallookpress
Федерация футбола Португалии сообщила, что нападающий команды «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.
Футболист сдал тест 12 октября. После подтверждения положительного результата Роналду покинул расположение национальной команды. Из-за болезни он пропустит матч со сборной Швеции в рамках Лиги наций.
Врачи сообщают, что футболист не проявляет никаких симптомов болезни - речь идет о легкой степени заражения. На данный момент Роналду находится на самоизоляции.
Ранее агенство La Gazzetta dello Sport сообщило о фактах нарушения футболистом мер самоизоляции - Роналду отказывался соблюдать карантин в отеле, что привело с конфликту с руководством игрока.