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Криштиану Роналду заразился коронавирусом

Алексей Курильченко
17:30 13.10.2020
Тест на коронавирус футболиста «Ювентуса» дал положительный результат.
Криштиану Роналду заразился коронавирусом
© Фото: imagephotoagency.it, imago-images.de, Globallookpress

Федерация футбола Португалии сообщила, что нападающий команды «Ювентус» и сборной Португалии Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

Футболист сдал тест 12 октября. После подтверждения положительного результата Роналду покинул расположение национальной команды. Из-за болезни он пропустит матч со сборной Швеции в рамках Лиги наций.

Врачи сообщают, что футболист не проявляет никаких симптомов болезни - речь идет о легкой степени заражения. На данный момент Роналду находится на самоизоляции.

Ранее агенство La Gazzetta dello Sport сообщило о фактах нарушения футболистом мер самоизоляции - Роналду отказывался соблюдать карантин в отеле, что привело с конфликту с руководством игрока.

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