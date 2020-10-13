Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Футболисты сборной РФ сдали тесты на COVID-19

Валентина Пескова
00:05 13.10.2020
Все 24 члена команды, которые готовятся к матчу Лиги наций против сборной Венгрии, прошли тестирование в понедельник.
Футболисты сборной РФ сдали тесты на COVID-19
© Фото: Александр Вильф, РИА Новости

Игроки сборной России по футболу, которые сейчас находятся в распоряжении национальной команды, прошли тестирование на наличие инфекции коронавируса. Анализы сдали все 24 футболиста и, к счастью, ни у одного из спортсменов COVID-19 выявлен не был.

Члены команды прошли тестирование в понедельник, 12 октября. После этого игроки продолжили подготовку к матчу Лиги наций против сборной Венгрии, который должен состояться в Москве 14 октября.

Ранее тесты на коронавирус у защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гилерме дали подозрительные результаты, после этого подозрение на наличие COVID-19 было выявлено у защитника Марио Фернандеса. Все трое игроков были сразу же переведены на самоизоляцию.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
20:55 В стране и мире
Видео
СК РФ опубликовал кадры обыска в доме стрелка из Нижегородской области
20:36 Эксклюзив
Видео
«Я карабин схватил и пошел искать»: житель поселка в Нижегородской области о событиях после трагедии со стрельбой
17:05 Армия
Шойгу обсудил с турецким коллегой обстановку в Карабахе, Сирии и Ливии
13:40 В стране и мире
Видео
Названы лауреаты Нобелевской премии по экономике
12:44 В стране и мире
Кабмин скорректирует перечень лесопродуктов, запрещенных к вывозу за границу
Популярное
Популярное
Назван способ эффективного уничтожения коронавируса
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
NYT: Трамп после выписки хотел выйти на публику в образе Супермена
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.