Футболисты сборной РФ сдали тесты на COVID-19

Игроки сборной России по футболу, которые сейчас находятся в распоряжении национальной команды, прошли тестирование на наличие инфекции коронавируса. Анализы сдали все 24 футболиста и, к счастью, ни у одного из спортсменов COVID-19 выявлен не был.

Члены команды прошли тестирование в понедельник, 12 октября. После этого игроки продолжили подготовку к матчу Лиги наций против сборной Венгрии, который должен состояться в Москве 14 октября.

Ранее тесты на коронавирус у защитника Георгия Джикии и вратаря Маринато Гилерме дали подозрительные результаты, после этого подозрение на наличие COVID-19 было выявлено у защитника Марио Фернандеса. Все трое игроков были сразу же переведены на самоизоляцию.