Макгрегор озвучил дату боя с Порье

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор озвучил дату предстоящего поединка с американским борцом смешанного стиля Дастином Порье.

Ирландец в своем официальном аккунте в сети Twitter разместил постер готовящегося боя. Интересно, что на изображении, как и в посте в целом, ни разу не фигурирует упоминание Абсолютного бойцовского чемпионата.

«Спарринг-матч по смешанным единоборствам в поддержку благотворительности», - указал Макгрегор.

Спортсмен также отметил, что в скором времени станет доступен список вовлеченных в событие благотворительных организаций.

Ранее, в 2014 году, бойцы уже встречались на ринге. Прошлое сражение закончилось победой Макгрегора нокаутом.