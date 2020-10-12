Роспотребнадзор оштрафовал футбольный клуб «Спартак»

Тушинский суд Москвы оштрафовал футбольный клуб «Спартак» за несоблюдение санитарных норм на матче против команды «Зенит» в ходе 10-го тура чемпионата России. В ходе игры на стадионе «Открытие-Арена» болельщики московского клуба не соблюдали социальную дистанцию.

Несмотря на то, что на матче присутствовали контролеры-распорядители, далеко не все болельщики реагировали на замечания. Более того, слишком большое количество болельщиков проигнорировало требование соблюдать перчаточно-масочный режим.

По словам представителя клуба, для соблюдения санитарных норм в условиях пандемии коронавируса, билет на матч продавались с соблюдением шахматного порядка рассадки. Также на входе бесплатно предлагались защитные маски и перчатки.

В результате «Спартаку» грозил денежный штраф или закрытие стадиона до 90 суток. Решение судьи Тушинского суда - взыскать с команды штраф в размере 300 тысяч рублей.

Ранее контрольно-дисциплинарный комитет России оштрафовал «Спартак» на 505 тысяч рублей. В результате неподобающего поведения болельщиков, руководители чемпионата приняли решение запретить московскому клубу допуск зрителей на один из секторов стадиона.