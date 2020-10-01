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Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов

Лина Давыдова
19:52 01.10.2020
«Локомотив» оказался в группе А, «Краснодар» сыграет в группе E, а «Зенит» - в группе F.
Состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов
© Фото: Norbert Scanella, via www.imago-www.imago-images.de, Globallookpress

В Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В группе А столичный «Локомотив» сыграет с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». «Краснодар» оказался в группе E: ему предстоят игры с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». А петербургский «Зенит» встретится в группе F c немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

В группе G киевское «Динамо» сыграет с итальянским «Ювентусом», испанской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем». В группе B оказались испанский «Реал», украинский «Шахтер», итальянский «Интер» и немецкая «Боруссия». В группе С - португальский «Порту», английский «Манчестер Сити», греческий «Олимпиакос» и французский «Марсель». В группу D попали английский «Ливерпуль», голландский «Аякс», итальянская «Атланта», датский «Мидтьюлланн». В группе H - французский ПСЖ, английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Лейпциг» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

Точный календарь группового этапа станет известен позже. Матчи первого тура стартуют 20 октября, а групповой этап завершится 9 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.

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