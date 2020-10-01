В Женеве состоялась жеребьевка группового раунда Лиги чемпионов сезона-2020/21.

В группе А столичный «Локомотив» сыграет с немецкой «Баварией», испанским «Атлетико» и австрийским «Зальцбургом». «Краснодар» оказался в группе E: ему предстоят игры с испанской «Севильей», английским «Челси» и французским «Ренном». А петербургский «Зенит» встретится в группе F c немецкой «Боруссией», итальянским «Лацио» и бельгийским «Брюгге».

В группе G киевское «Динамо» сыграет с итальянским «Ювентусом», испанской «Барселоной» и венгерским «Ференцварошем». В группе B оказались испанский «Реал», украинский «Шахтер», итальянский «Интер» и немецкая «Боруссия». В группе С - португальский «Порту», английский «Манчестер Сити», греческий «Олимпиакос» и французский «Марсель». В группу D попали английский «Ливерпуль», голландский «Аякс», итальянская «Атланта», датский «Мидтьюлланн». В группе H - французский ПСЖ, английский «Манчестер Юнайтед», немецкий «Лейпциг» и турецкий «Истанбул Башакшехир».

Точный календарь группового этапа станет известен позже. Матчи первого тура стартуют 20 октября, а групповой этап завершится 9 декабря. Финал Лиги чемпионов пройдет 29 мая в Стамбуле на Олимпийском стадионе.