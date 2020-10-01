Артем Дзюба признан лучшим игроком РПЛ в сентябре
За игрока «Зенита» проголосовали эксперты РПЛ и болельщики.
© Фото: Dmitry Golubovich, Globallookpress
Капитан петербургского «Зенита» и сборной России Артем Дзюба признан лучшим игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу в сентябре.
«За форварда “Зенита” проголосовали эксперты РПЛ и болельщики. Представители “Матч Премьер” отдали свой голос за Кристиана Нобоа», - говорится в сообщении на странице РПЛ в Twitter.
Ранее Дзюбу признали лучшим игроком РПЛ сезона 2019/20. Список лауреатов утвержден исполкомом РФС. Всего в нем 33 фамилии - три символических состава из футболистов, распределенных по игровым позициям.