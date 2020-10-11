Россия сыграла вничью с Турцией в матче Лиги наций

В Москве на стадионе столичного «Динамо» завершился заключительный матч группового этапа Лиги наций УЕФА, в котором встретились футболисты России и Турции. Игра окончилась ничьей со счетом 1:1.

Первый мяч в ворота соперников забили россияне на 28-й минуте встречи. Автором гола стал Антон Миранчук.

Во втором тайме на 62-й минуте игры турецкой команде удалось сравнять счет благодаря точному удару Кенана Карамана.

В ходе напряженной игры пять спортсменов получили желтые карточки от арбитров. В их числе оказался один россиянин Андрей Семенов.

Сборные России и Турции встречались в Лиге наций дважды. Оба раза игры заканчивались в пользу отечественной команды.

Ранее российские футболисты обыграли сборную Венгрии со счетом 3:2.