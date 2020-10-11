Россиянин Сырица взял золото в гонке по очкам на ЧЕ по велотреку среди молодежи и юниоров

Российский спортсмен Глеб Сырица завоевал золотую медаль в гонке по очкам на чемпионате Европы по велоспорту на треке среди молодежи и юниоров. Соревнования проходят в итальянской коммуне Фьоренцуола-д'Арда.

Россиянин выиграл гонку среди спортсменов до 23 лет, набрав 66 очков. Второе место занял португалец Юри Леитао (34 очка), третьим стал немец Рихард Бануш (34 очка), передает РИА Новости Спорт.

В спринте среди спортсменок до 23 лет россиянка Яна Тыщенко выиграла бронзу. Чемпионат Европы продлится до 13 октября.