Надаль разгромил Джоковича и в 13-й раз выиграл «Ролан Гаррос»

Испанский теннисист Рафаэль Надаль разгромил серба Новака Джоковича и стал победителем Открытого чемпионата Франции по теннису. Встреча закончилась со счетом 6:0, 6:2, 7:5.

Король грунта, как называют Надаля, стал 13-кратным победителем «Ролан Гарроса» и обладателем 20 титулов турниров Большого шлема, сравнявшись по показателю с легендарным швейцарским теннисистом Роджером Федерером. Первая ракетка мира Новак Джокович имеет на своем счету 17 трофеев.

Для Джоковича это поражение стало вторым в сезоне. В четвертом круге Открытого чемпионата США по теннису во время встречи с испанцем Пабло Каррено-Бусты серб был дисквалифицирован за попаданием мячом в судью.