Баскетбольный клуб «Зенит» ушел на карантин

Основная команда баскетбольного клуба «Зенит» ушла на карантин. Причиной стал коронавирус, который выявили у двух игроков и трех тренеров. Об этом сообщается на официальном сайте клуба.

«Очередное тестирование методом ПЦР (Covid-19) выявило положительные тесты еще у 2 игроков и 3 тренеров основной команды. Остальная часть команды будет проходить ПЦР-обследование ежедневно», - говорится в сообщении.

Отмечается, что все тренеры и игроки изолированы и находятся под наблюдением медицинского штаба. Всего в команде коронавирус выявлен у 6 игроков, 3 тренеров и 1 массажиста. Они находятся в удовлетворительном состоянии.