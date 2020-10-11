Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и сравнялся с Шумахером по победам в «Формуле-1»

Пилот Mercedes из Великобритании Льюис Хэмилтон одержал победу в одиннадцатом этапе чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1». Гран-при Айфеля прошел на гоночной трассе «Нюрбургринг» в Германии.

Победа 35-летнего британского автогонщика стала 91-ой по счету в его карьере. Такой показатель позволил Хэмилтону повторить рекорд семикратного чемпиона «Формулы-1» немецкого пилота Михаэля Шумахера.