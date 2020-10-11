Бой отменен: российский боксер Алоян заразился коронавирусом

Бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, российский боксер Михаил Алоян заразился COVID-19. Его бой в декабре отменен. Об этом сообщили в команде бойца.

«Михаил Алоян заболел коронавирусом. Он проходит лечение в больнице. Его бой с Пабло Каррильо, который планировался на 15 декабря, отменен», - подчеркнули представители Алояна, передает ТАСС.

Российский боец владеет золотым титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA Gold) во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед и одно поражение в профессиональном боксе.