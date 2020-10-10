Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Спорт Спорт Спорт

Умер бывший игрок «Спартака» Василий Кульков

Роман Захаров
12:32 10.10.2020
Похороны футболиста, скорее всего, состоятся в понедельник, 12 октября.
Умер бывший игрок «Спартака» Василий Кульков
© Фото: Игорь Уткин, РИА Новости

Бывший защитник московского «Спартака», сборных СССР и России по футболу Василий Кульков ушел из жизни в возрасте 54 лет. Трагическую новость сообщил его экс- одноклубник Сергей Юран.

«Василий Кульков умер вчера (9 октября - прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова Юрана.

Собеседник агентства добавил, что похороны футболиста, вероятнее всего, состоятся в понедельник. В то же время он отметил, что данную информацию надо уточнять.

По сообщениям некоторых СМИ, в субботу, 10 октября, спортсмен должен был перенести плановую операцию из-за онкологического заболевания.

Василий Кульков выступал за столичный «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Футболист также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков отыграл 21 матч, в которых забил пять мячей.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
Картина дня
11:38 В стране и мире
Раненный в Нагорном Карабахе российский журналист вышел из комы
08:28 В стране и мире
Видео
СМИ сообщили о готовности властей Киргизии ввести комендантский час в Бишкеке
08:19 В стране и мире
Видео
В МИД Армении считают важнейшей задачей московских договоренностей по Карабаху укрепление механизмов прекращения огня
06:04 В стране и мире
В районе Красноярского края ввели режим ЧС из-за разлива топлива в Ангаре
06:24 В стране и мире
В Центре Гамалеи назвали сроки отказа от маски после вакцинации от COVID-19
Популярное
Популярное
Видео
Стальная выдержка: невозмутимый российский журналист на фоне летящих ракет поразил зрителей Китая
Стало известно о неожиданной находке в квартире певицы Легкоступовой
Житель Вологодской области пришел в полицию с крокодилом и попросился в Сочи
Видео
Дворняга в чужой шкуре: как заводчики собак обманывают покупателей
В Чернобыле обнаружили бабочку размером с птицу
Тайна зловещего фото: на снимке 1900 года нашли руку «призрака»
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.