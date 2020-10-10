Умер бывший игрок «Спартака» Василий Кульков

Бывший защитник московского «Спартака», сборных СССР и России по футболу Василий Кульков ушел из жизни в возрасте 54 лет. Трагическую новость сообщил его экс- одноклубник Сергей Юран.

«Василий Кульков умер вчера (9 октября - прим. ред.)», - приводит РИА Новости слова Юрана.

Собеседник агентства добавил, что похороны футболиста, вероятнее всего, состоятся в понедельник. В то же время он отметил, что данную информацию надо уточнять.

По сообщениям некоторых СМИ, в субботу, 10 октября, спортсмен должен был перенести плановую операцию из-за онкологического заболевания.

Василий Кульков выступал за столичный «Спартак» с 1989 по 1991 год и с 1995 по 1997 год. Вместе с командой он становился чемпионом СССР и России. Футболист также известен по игре за португальские «Бенфику» и «Порту», петербургский «Зенит» и самарские «Крылья Советов». За сборную России Кульков отыграл 21 матч, в которых забил пять мячей.