Квят рассказал, почему сошел с гонки Гран-при Италии

Российский пилот команды Toro Rosso Даниил Квят выбыл из гонки 14-го этапа чемпионата «Формулы-1» Гран-при Италии в связи с техническими проблемами, возникшими у его болида. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте команды.

Гонка прошла 8 сентября. Квят шел в первой десятке, однако сошел с дистанции на 31-м круге. Причиной схода стала утечка масла.

«К сожалению, таков наш спорт, порой ты можешь проделать отличную работу, однако что-то в машине отказывает, и приходится останавливаться», - приводит сайт Toro Rosso заявление Квята.

По словам пилота, он был уверен в том, что сможет прийти к финишу в первой десятке. Вместе с тем россиянин подчеркнул, что сейчас ему нужно подумать о предстоящей гонке в Сингапуре.

Напомним, в конце июля этого года Даниил Квят взял бронзу на Гран-при Германии «Формулы-1».