Россия обыграла Казахстан в отборе ЧЕ-2020

Сборная России по футболу обыграла команду Казахстана со счетом 1:0 в рамках матча шестого тура отборочного раунда чемпионата Европы-2020. Встреча состоялся на стадионе «Калининград».

Гол в ворота гостей на 89 минуте забил российский защитник Марио Фернандес. По окончании основного времени было добавлено три минуты, за которые футболисты из Казахстана так и не смогли исправить ситуацию в свою пользу.

В настоящий момент сборная России после шести матчей находится на второй строчке в отборочной группе I, имея в своем активе 15 очков. Лидером является Бельгия (18 очков). Третье место занимает команда Казахстана, завоевавшая 7 очков. Далее идут сборные Кипра (7), Шотландии (6) и Сан-Марино (0). В финале ЧЕ-2020 выступят две лучшие команды группы по итогам отборочного цикла.

В следующем туре российские футболисты проведут матч против сборной Шотландии на стадионе «Лужники» в Москве. Команда Казахстана на своем поле примет сборную Кипра. Обе игры состоятся 10 октября.