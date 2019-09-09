Медведев уступил Надалю в финале US Open

Российский теннисист Даниил Медведев стал главным героем турнира US Open-2019, несмотря на то, что уступил в финале легендарному, теперь уже 19-кратному победителю турниров Большого шлема Рафаэлю Надалю.

Первый сет длился больше часа. Он стал для Надаля победным. Второй также закончился в пользу Надаля со счетом 3:6 и длился 48 минут. Третий сет, как и первый, длился больше часа. В нем Медведев сумел переломить игру в свою пользу. Четвертый сет также остался за россиянином. Пятый сет Медведев проиграл со счетом 4:6, обеспечив Надалю победу. Матч длился почти пять часов.

У 33-летнего испанца уже были 4 победы в US Open, сегодняшняя стала пятой. А 23-летний россиянин впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Если бы он одержал победу, то стал бы вторым в истории российского тенниса спортсменом, добившимся такого высокого результата.

В 2000 году Марат Сафин стал победителем US Open. На счету Марата есть еще одна победа в серии Большого шлема в 2005 году на Открытом чемпионате Австралии. Он стал последним до Медведева россиянином, сыгравшем в финале турнира Большого Шлема.