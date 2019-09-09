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Названа главная угроза для чемпионства Хабиба Нурмагомедова

Анна Касаткина
16:22 09.09.2019
Следующий поединок российского бойца может стать решающим в его карьере.
Названа главная угроза для чемпионства Хабиба Нурмагомедова
© Фото: Andy Rowland, via www.imago-imag globallookpress

Бой с американским бойцом смешанного стиля Тони Фергюсоном станет поворотным моментом в карьере российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова. Соперник способен навязать Нурмагомедову свою тактику и поставить под угрозу его абсолютное чемпионство UFC в легком весе, считает комментатор Роман Мазуров.

Нурмагомедов сумел одолеть Конора Макгрегора и Дастина Порье, однако «категория еще не зачищена до конца», а бой с Фергюсоном способен все изменить, говорит Мазуров.

«Тони Фергюсон - это самый опасный соперник для Хабиба. Американец реально может справиться с борьбой Хабиба и навязать ему свою тактику. Когда Хабиб победит Фергюсона, ему первое место будет обеспечено», - цитирует комментатора канала «Матч ТВ» радио Sputnik.

Нурмагомедов 7 сентября в очередной раз защитил титул чемпиона UFC, выиграв поединок с американцем Дастином Порье. Для российского бойца эта победа стала 28-й в спортивной карьере при полном отсутствии поражений. Считается, что следующий бой Нурмагомедов может провести с Фергюсоном, в активе которого 25 побед и три поражения.

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