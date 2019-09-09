В Минспорте РФ оценили выступление Медведева на US Open

Успешное выступление Даниила Медведева на международном турнире US Open стало большой победой всего российского тенниса. Так министр спорта РФ Павел Колобков прокомментировал игру россиянина в финале соревнований против 19-кратного победителя турниров Большого шлема Рафаэля Надаля.

Колобков признался, что очень переживал и досматривал финальную игру в аэропорту, возвращаясь из служебной командировки.

«Рад, что Медведев сумел переломить ход игры и навязать борьбу Надалю. Даниил продемонстрировал большой потенциал и волю к победе, и уверен, что он может в следующем году побороться за олимпийское золото», - заявил министр спорта.

Матч длился почти пять часов. Первые два сета остались за испанцем, но потом Даниил сумел переломить ход встречи и постепенно отыграл свое отставание от Надаля. Пятый сет Медведев проиграл со счетом 4:6, обеспечив победу своему сопернику.

У 33-летнего испанца уже были четыре победы в US Open, сегодняшняя стала пятой. А 23-летний россиянин впервые вышел в финал турнира серии Большого шлема. Если бы он одержал победу, то стал бы вторым в истории российского тенниса спортсменом, добившимся такого высокого результата после Марата Сафина.