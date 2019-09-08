Президент UFC объявил следующего соперника Нурмагомедова

Американец Тони Фергюсон станет следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Об этом сообщил президент организации Дана Уайт.

«Мы посмотрим, когда Хабиб будет готов вернуться. Если Фергюсон согласится, то это следующий бой для Нурмагомедова», - сказал он на пресс-конференции.

Если же Тони откажется от встречи с Хабибом, то по мнению президента UFC, возможен реванш россиянина с ирландцем Конором Макгрегором. В октябре прошлого года Нурмагомедов победил его удушающим приемом. После поединка ирландец неоднократно изъявлял желание провести реванш, однако Хабиб отказывался.

Седьмого сентября в Абу-Даби прошел турнир UFC 242. Главным боем вечера стал поединок между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Российский боец одержал победу в третьем раунде удушающим приемом.

Для Хабиба, который ни разу за свою карьеру ни разу не проиграл, эта победа стала 28 при 28 боях. Порье имеет в активе 25 выигранных и шесть поражений. Тони Фергюсон идет на серии из 12 побед подряд. Всего у него 25 побед при 3 поражениях.