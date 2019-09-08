Дзюба назвал самого опасного соперника для Нурмагомедова
Футболист признался, что хочет, чтобы чемпион UFC в легком с встретился с Тони Фергюсоном.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Капитан сборной России по футболу Артем Дзюба заявил, что хотел бы посмотреть поединок на октагоне между Хабибом Нурмагомедовым и американским бойцом Тони Фергюсоном.
По его словам, эта встреча была бы крайне зрелищна.
«Вот этот бой я жду. Хочу понять, кто же самый крутой в этом дивизионе», - отметил футболист.
По мнению Дзюбы, Фергюсон – этот тот спортсмен, который «который доставит Хабибу больше всех проблем».
Накануне Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу над американцем Порье.
Ранее глава UFC Дана Уайт указал на высокую вероятность того, что Фергюсон станет вероятным следующим противником россиянина.