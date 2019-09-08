Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов UFC

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своего соперника в минувшем поединке Дастина Порье одним из лучших бойцов смешанного стиля. Об этом спортсмен рассказал журналистам после встречи в Абу-Даби.

«Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших», - заявил Нурмагомедов.

Напомним, в субботу россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Это 28 победа на счету Нурмагомедова.

Триумф спортсмена вызвал бурный восторг у жителей Дагестана, которые праздновали всю ночь.