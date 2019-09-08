Нурмагомедов назвал Порье одним из лучших бойцов UFC
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заявил, что американец Дастин Порье являлся одним из самых сильных его оппонентов.
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Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянин Хабиб Нурмагомедов назвал своего соперника в минувшем поединке Дастина Порье одним из лучших бойцов смешанного стиля. Об этом спортсмен рассказал журналистам после встречи в Абу-Даби.
«Порье один из лучших оппонентов, он один из лучших в мире. Не просто чемпион, один из лучших», - заявил Нурмагомедов.
Напомним, в субботу россиянин защитил титул чемпиона UFC в легком весе. Это 28 победа на счету Нурмагомедова.
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