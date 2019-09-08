Серена Уильямс сенсационно проиграла 19-летней канадке в финале US Open

Теннисистка из Канады Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open).

Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 и длился один час и 41 минуту. При этом во второй партии Андрееску выигрывала со счетом 5:1, но Уильямс смогла отыграть матчбол.

Для молодой канадки это первая победа на турнирах серии «Большого шлема».

Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 23-кратной победительницей «Большого шлема» в одиночном разряде. Чтобы повторить рекорд другой теннисистки Маргарет Корт, ей нужен еще один такой титул.