Серена Уильямс сенсационно проиграла 19-летней канадке в финале US Open
Для молодой канадки это первая победа на турнирах серии «Большого шлема».
© Фото: Stuart Robinson - STAFF Stuart Robinson, 351705, Globallookpress
Теннисистка из Канады Бьянка Андрееску обыграла американку Серену Уильямс в финале Открытого чемпионата США (US Open).
Матч завершился со счетом 6:3, 7:5 и длился один час и 41 минуту. При этом во второй партии Андрееску выигрывала со счетом 5:1, но Уильямс смогла отыграть матчбол.
Для молодой канадки это первая победа на турнирах серии «Большого шлема».
Серена Уильямс является четырехкратной олимпийской чемпионкой и 23-кратной победительницей «Большого шлема» в одиночном разряде. Чтобы повторить рекорд другой теннисистки Маргарет Корт, ей нужен еще один такой титул.