Макгрегор хочет реванша с Нурмагомедовым в Москве

Экс-чемпион UFC Конор Макгрегор попросил о реванше Хабиба Нурмагомедова. С таким заявлением ирландец выступил сразу после победы российского бойца над Дастином Порье на турнире в Абу-Даби.

«Устройте мой реванш в Москве», - написал Макгрегор в Twitter.

В комментариях к посту пользователи насмешливо высказываются о желании спортсмена.

«Как комик, я говорю вам, пожалуйста, оставьте драки и переходите в юмор, потому что вы чертовский шутник, приятель», - написал британский актер и комик Гуз Хан.

«Да, ты ведь устроил отличное шоу против пожилых безобидных людей в пабе несколько месяцев назад», - отмечает immaculate‏, намекая на инцидент, когда Макгрегор ударил пенсионера за то, что тот отказался попробовать его фирменный виски.

Напомним, в субботу, 7 сентября, Нурмагомедов во второй раз защитил титул чемпиона UFC в легком весе, победив Порье удушающим приемом в третьем раунде. В прошлом году россиянин так же удушающим одолел Макгрегора в четвертом раунде.