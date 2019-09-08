Реакцию команды Нурмагомедова на его победу сняли на видео

Официальный канал UFC опубликовал на своей странице в Twitter ролик, посвященный победе российского борца Хабиба Нурмагомедова над американским соперником Дастином Порье.

Нурмагомедов одержал победу удушающим приемом в третьем раунде. На кадрах видно, как команда российского борца со всех сторон окружила победителя и поздравляет его с 28-й победой на профессиональном ринге и с 12-й - в UFC.

Успех российского спортсмена особенно празднуют в Дагестане - там жители города вышли на улицы и перекрыли центральные проспекты, проводя шествие и выкрикивая имя борца. С победой Нурмагомедова поздравил и глава республики Владимир Васильев.