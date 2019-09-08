Эквадор предложил Колумбии и Перу совместно провести ЧМ по футболу

Президент Эквадора Ленин Морено предложил отправить заявку на проведение чемпионата мира по футболу в 2030 году совместно с Колумбией и Перу. Как рассказал Морено в своем Twitter, он уже поделился своей идеей с коллегам Ивану Дуке и Мартину Вискарре.

Как отреагировали на это президенты Колумбии и Перу он не уточнил.

Эквадорский лидер добавил, что окажет поддержку национальной футбольной федерации, «чтобы добиться этого».

За право провести чемпионат мира по футболу в 2030 году уже решили совместно побороться четыре балканских страны: Сербия, Румыния, Греция и Болгария.

Следующий мундиаль пройдет в Катаре в 2022 году. В 2026 году первенство примут Канада, Мексика и США.