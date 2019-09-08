Россиянка Селехметьева в паре с Бартоне выиграла юниорский US Open

Российская теннисистка Оксана Селехметьева и спортсменка из Латвии Камилла Бартоне стали лучшими в заключительном сезоне юниорского турнира Открытого чемпионата США по теннису, который является одним из четырех турниров серии Большого шлема.

Шестнадцатилетняя россиянка и семнадцатилетняя латвийка выиграли у французской пары Обан Дроге и Селин Янисиевич. В общей сложности матч длился 1 час 17 минут.

Для Оксаны Селехметьевой победа такого уровня стала первой в ее спортивной карьере, передает RT. В одиночном разряде российская теннисистка дошла до полуфинала, но уступила победительнице турнира Марии-Камиле Осорио-Серрано из Колумбии.