Российская гимнастка потеряла сознание на турнире в Португалии

Российская гимнастка Александра Солдатова во время выступления на турнире Кубок вызова, который проходил в португальском Портимао, потеряла сознание. Это случилось во время финальных выступлений в воскресенье, 8 сентября. Об этом сообщила личный тренер спортсменки Анна Дьяченко.

«Саша сказала, что на этом турнире она закончила свое выступление. После одного из упражнений ей стало плохо, у нее потемнело в глазах, она потеряла сознание, единственным верным решением было прекратить выступление», - сообщила тренер Анна Дьяченко.

Сможет ли 21-летняя гимнастка восстановиться к Чемпионату мира пока не известно. В любом случае решение об участии спортсменки в турнире будет принимать главный тренер сборной России Ирина Винер-Усманова.

«Саша старается и делает все возможное, а решать будет главный тренер», - приводит слова Дьяченко ТАСС.

Александра Солдатова обладательница четырех золотых медалей Чемпионатов мира и четырех золотых медалей Чемпионатов Европы. На ее счету серебряные и бронзовые медали этих престижных турниров.