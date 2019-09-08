«Хабиб, Хабиб!»: в Дагестане бурно отмечают победу Нурмагомедова

В эту субботу, седьмого сентября, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу нам американским соперником Дастином Порье в поединке UFC. В Дагестане, на родине спортсмена, жители празднуют успех земляка.

На кадрах видно, как толпы людей перекрыли центральные улицы Махачкалы и, выкрикивая имя спортсмена, идут вдоль машин. Из-за массовых гуляний в городе образовались серьезные пробки.

Помимо местных жителей, с победой Нурмагомедова поздравил и глава Дагестана Владимир Васильев и поблагодарил его за выдающийся вклад в достижения российского спорта.

Эта победа стала 28-й для Нурмагомедова на профессиональном ринге и 12-й - в UFC.