«Хабиб, Хабиб!»: в Дагестане бурно отмечают победу Нурмагомедова
На кадрах видно, как толпы людей перекрыли центральные улицы Махачкалы и, выкрикивая имя спортсмена, идут вдоль машин.
© Видео: alikhan11105, music_az_g, d_rakhmatulloev, Instagram © Фото: d_rakhmatulloev, Instagram
В эту субботу, седьмого сентября, российский боец Хабиб Нурмагомедов одержал победу нам американским соперником Дастином Порье в поединке UFC. В Дагестане, на родине спортсмена, жители празднуют успех земляка.
На кадрах видно, как толпы людей перекрыли центральные улицы Махачкалы и, выкрикивая имя спортсмена, идут вдоль машин. Из-за массовых гуляний в городе образовались серьезные пробки.
Помимо местных жителей, с победой Нурмагомедова поздравил и глава Дагестана Владимир Васильев и поблагодарил его за выдающийся вклад в достижения российского спорта.
Эта победа стала 28-й для Нурмагомедова на профессиональном ринге и 12-й - в UFC.