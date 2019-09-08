Путин поприветствовал участников ЧМ по боксу в Екатеринбурге

Владимир Путин поприветствовал участников чемпионата мира по боксу среди мужчин в Екатеринбурге. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля.

«Эти престижные соревнования проходят в нашей стране впервые, и мы искренне рады принимать в Екатеринбурге сильнейших боксеров планеты», - сказано в документе.

По словам президента, зрителей в ближайшие дни ждут яркие и красивые поединки. На чемпионате будут разыграны восемь комплектов медалей, участникам предстоит продемонстрировать победный настрой и характер.

Путин выразил уверенность, что чемпионат станет праздником спорта и дружеского общения. Кроме того, он будет способствовать популяризации бокса, ценностей физической культуры и активного, здорового образа жизни.

С 8 по 21 сентября в России впервые пройдет чемпионат мира по боксу среди мужчин. Церемония открытия и жеребьевка турнира состоятся в воскресенье, соревнования начнутся в понедельник.