Емельяненко назвал слабые стороны Нурмагомедова

Боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко оценил технику чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова. Он рассказал, на чем спортсмену стоит акцентировать внимание, чтобы победить в предстоящем бою с боксером Флойдом Мейвезером.

По словам Емельяненко, весь бойцовский мир отныне будет изучать Нурмагомедова и «готовиться под него».

«У него отстающая часть - это ударная техника, и сейчас его будут затягивать ударники. Они будут стараться претерпеть бой и научиться хоть как-то защищаться от борьбы. Стараться побить его в стойку, то есть используя более слабые стороны», - сказал он в видеоролике, опубликованном в Instagram.

Емельяненко подчеркнул, что уделить внимание боксерской выносливости и подвижности Нурмагомедову особенно стоит перед боем с Мейвезером. Он также отметил, что боец Нурмагомедов «безупречен», и поздравил его с победой над американцем Дастином Порье.

Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе на поединке 7 сентября. Таким образом он продлил победную серию в смешанных единоборствах до 28 боев. Есть вероятность, что до конца года российский боец проведет встречу с американцем Мейвезером по правилам бокса. В арсенале последнего - 50 побед и ни одного поражения.