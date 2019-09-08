Турнир UFC в Москве возглавят Волков и дос Сантос
Бой в тяжелом весе пройдет на «ЦСКА Арене» 9 ноября.
© Фото: Andy Rowland, imago sportfotodienst, Globallookpress
Российский боец Александр Волков выступит против бразильца Джуниора дос Сантоса на главном бою вечера UFC в Москве. Поединок тяжеловесов состоится 9 ноября.
О запланированном бое в своем аккаунте в Instagram рассказал сам Волков.
«Бой официально утвержден!», - написал он.
Встреча пройдет на «ЦСКА Арене», билеты поступят в продажу с 13 сентября.
В активе 30-летнего Волкова - 30 побед при семи поражениях. Дос Сантос, которому 35 лет, выиграл 21 поединок и проиграл в шести встречах.