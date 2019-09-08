Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой в UFC
Россиянин защитил титул чемпиона UFC в легкой весовой категории.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава Дагестана поздравил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье в титульном поединке UFC. Владимир Васильев поблагодарил бойца за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта.
«Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу», - приводит слова Васильева пресс-служба регионального правительства в Instagram.
Глава Дагестана пожелал Нурмагомедову и его близким здоровья, счастья и новых достижений.
Хабиб Нурмагомедов в субботу, 7 сентября, одержал свою 28-ю победу. Ранее боец смешанных единоборств рассказал, что помогло ему взять вверх над Порье.