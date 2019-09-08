Глава Дагестана поздравил Нурмагомедова с победой в UFC

Глава Дагестана поздравил российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова с победой над американцем Дастином Порье в титульном поединке UFC. Владимир Васильев поблагодарил бойца за выдающийся вклад в достижения борцов Дагестана и отечественного спорта.

«Поздравляю вас с триумфальной победой! Сегодня мир рукоплещет Хабибу», - приводит слова Васильева пресс-служба регионального правительства в Instagram.

Глава Дагестана пожелал Нурмагомедову и его близким здоровья, счастья и новых достижений.

Хабиб Нурмагомедов в субботу, 7 сентября, одержал свою 28-ю победу. Ранее боец смешанных единоборств рассказал, что помогло ему взять вверх над Порье.