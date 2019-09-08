Нурмагомедов рассказал о главном источнике сил для победы над Порье

Россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в бою за титул чемпиона UFC ему очень помогло присутствие отца среди зрителей.

«Отец в углу придавал мне сил», - рассказал он журналистам.

Нурмагомедов добавил, что именно этот человек был рядом с ним во время сгонки веса, что имело особенное значение.

Также спортсмен отметил, что в этот раз на турнире присутствовало много родственников, которые ранее лишь «были у телевизора».

Напомним, россиянин одержал победу над Дастином Порье удушающим приемом в третьем раунде. Эта победа стала 28-й в копилке Нурмагомедова при 28 боях.

Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) станет американец Тони Фергюсон.