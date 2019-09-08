Нурмагомедов рассказал о главном источнике сил для победы над Порье
Российский спортсмен защитил титул чемпиона UFC в легком весе, одержав победу в третьем раунде.
© Фото: Andy Rowland, imago-images.de, Globallookpress
Россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, что в бою за титул чемпиона UFC ему очень помогло присутствие отца среди зрителей.
«Отец в углу придавал мне сил», - рассказал он журналистам.
Нурмагомедов добавил, что именно этот человек был рядом с ним во время сгонки веса, что имело особенное значение.
Также спортсмен отметил, что в этот раз на турнире присутствовало много родственников, которые ранее лишь «были у телевизора».
Напомним, россиянин одержал победу над Дастином Порье удушающим приемом в третьем раунде. Эта победа стала 28-й в копилке Нурмагомедова при 28 боях.
Следующим соперником чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) станет американец Тони Фергюсон.