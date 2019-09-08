Шесть человек избили игрока «Челси» рядом с ночным клубом

Дэнни Дринкуотер (Drinkwater) пьет, как выяснилось, не только воду. Пьяного полузащитника клуба «Челси», выступающего на правах аренды за «Бернли», избили возле ночного клуба в Манчестере.

Футболист напился и стал грязно приставать к девушке 25-летнего полузащитника «Сканторп Юнайтед» Кгоси Нтле. Дэнни был уверен, что барышня поедет домой вместе с ним. Когда Кгоси попытался утихомирить пьяного спортсмена, хавбек «Челси» набросился на него.

Охрана вывела Дринкуотера из заведения. На улице на футболиста напали шесть человек и жестоко избили его. Они знали, что футбол - источник существования Дэнни, и пытались переломать ему ноги, пишет британский таблоид The Sun. Источник издания утверждает, что было много крови, нападавшие прыгали прямо на лодыжку спортсмена, чтобы искалечить его, загубить карьеру, было много крови.

На прошлой неделе 29-летний полузащитник «Бернли» получил травму лодыжки, из-за чего месяц не мог играть. Издание считает это повреждение следствием вышеупомянутых событий.

Дэнни Дринкуотер - чемпион Англии в составе «Лестера» и победитель Кубка Англии в составе «Челси». В текущем сезоне он провел один матч за «Бернли».