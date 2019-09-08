Нурмагомедов рассказал, что помогло ему победить Порье

Российский боец смешанных единоборств и абсолютный чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов рассказал о своей победе над американцем Дастином Порье, которую он одержал в субботу, седьмого сентября.

Напомним, Нурмагомедов победил в третьем раунде удушающим приемом. Бой UFC 242 проходил в Абу-Даби.

«Я столько папах здесь вижу. Я очень горд, потому что там, где я вырос, в горах, ее носят настоящие мужчины. От этой папахи я заряжался энергией, когда заходил сюда», - сказал Нурмагомедов.

Спортсмен также ответил на вопрос о возможной третьей защите пояса.

«Последние два года были для меня очень напряженными. Дайте мне немного времени - может, пару дней. Мне нужно отдохнуть», - добавил боец.

Нурмагомедов одержал 28 побед в карьере из 28 поединков на профессиональном ринге. Эта победа стала 12-й в UFC.