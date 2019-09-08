Нурмагомедов побил рекорд Федора Емельяненко

Защитивший свой чемпионский титул UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье побил рекорд Федора Емельяненко по числу выигранных поединков среди российских бойцов.

Для Нурмагомедова эта победа стала 28-й подряд. Победная серия Емельяненко длилась с 2001 по 2010 год.

Также Хабиб вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд.

Нурмагомедов дебютировал в ММА в сентябре 2008 года и с тех пор не проиграл ни одного боя.