Нурмагомедов побил рекорд Федора Емельяненко
Седьмого сентября Нурмагомедов одержал победу над Порье в третьем раунде и сохранил за собой титул чемпиона UFC.
© Фото: Jason Silva, ZUMAPRESS.com, Alpha Specnaz, Twitter.com, Globallookpress
Защитивший свой чемпионский титул UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов после победы над Дастином Порье побил рекорд Федора Емельяненко по числу выигранных поединков среди российских бойцов.
Для Нурмагомедова эта победа стала 28-й подряд. Победная серия Емельяненко длилась с 2001 по 2010 год.
Также Хабиб вышел на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд.
Нурмагомедов дебютировал в ММА в сентябре 2008 года и с тех пор не проиграл ни одного боя.