Нурмагомедов одержал 12 побед подряд в UFC

Победа над американцем Дастином Порье в главном бою турнира UFC 242 стала для бойца из России Хабиба Нурмагомедова 12-й подряд под эгидой организации.

Результат этого боя позволил Нурмагомедову выйти на шестое место в истории UFC по количеству побед подряд и сравняться с Тони Фергюсоном из США.

По 13 побед одержали Деметриус Джонсон, Макс Холлоуэй и Джордж Сент-Пьер. По 16 - Андерсон Сильва и Джон Джонс. Однако улучшить свой результат могут только Сент-Пьер и Джонсон.

В Абу-Даби в субботу, седьмого сентября, на площадке The Arena прошел титульный бой турнира UFC 242 между Нурмагомедовым и Порье. Российский боец одержал победу в третьем раунде и сохранил за собой титул чемпиона UFC в легком весе.