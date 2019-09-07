Теннисист Медведев впервые вышел в финал турнира Большого шлема

Российский теннисист Даниил Медведев одержал победу над Григором Димитровым из Болгарии в полуфинале Открытого чемпионата США, который состоялся в Нью-Йорке.

Россиянин обыграл соперника в трех сетах и впервые в своей карьере вышел в финал турнира серии Большого шлема. Встреча завершилась со счетом 7:6 (7:5), 6:4, 6:3.

В случае победы в финале Медведев станет вторым теннисистом из РФ после Марата Сафина, которому удалось выиграть призовой фонд Открытого чемпионата. Победитель турнира серии Большого шлема получит 57 миллионов долларов.