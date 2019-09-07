«Команда проявила характер»: Черчесов о победе России над Шотландией

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов прокомментировал победу национальной команды над шотландскими футболистами.

«Рад, что выиграли, рад, что команда проявила характер», - заявил он в своем Instagram.

Тем не менее, тренер отметил: через пару дней российской сборной предстоит еще одна игра. Матч против Казахстана состоится 9 сентября.

«Будем готовиться к нему», - заключил Черчесов.

Встреча с командой из Шотландии прошла накануне в Глазго на стадионе «Хэмпден Парк» и завершилась со счетом 1:2. По итогам отличившийся футболист Артем Дзюба вошел в тройку лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю.