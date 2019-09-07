Дзюба вошел в тройку лучших бомбардиров в истории сборной РФ

Артем Дзюба вошел в тройку лучших бомбардиров сборной России за всю ее историю. Капитану национальной команды удалось отличится в отборочном матче к чемпионату Европы-2020 против Шотландии.

Таким образом, на счету Дзюбы 21 мяч забитый в составе сборной, ровно как и Романа Павлюченко, с которым он теперь делит третье место в числе самых результативных нападающих.

Больше голов забивали только Владимир Бесчастных, заколотивший 26 мячей в ворота соперников россиян, и Александр Кержаков, записавший на свой счет 30 голов.

Квалификационный матч к Евро-2020 прошел в пятницу, 6 сентября, и завершился со счетом 1:2 в пользу россиян.