Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в поединке с Порье

В Абу-Даби на площадке The Arena в субботу, 7 сентября, состоялся титульный бой в рамках турнира UFC 242 между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье.

Хабиб Нурмагомедов победил в третьем раунде и сохранил за собой титул чемпиона UFC в легком весе. Российский боец применил удушающий прием и вынудил соперника сдаться.

«Не знаю, чем я заслужил всего того, чего добился. Во-первых, хочу поблагодарить Всевышнего», - сказал Хабиб после победы.

Спортсмен поблагодарил всех своих болельщиков и отметил, что когда видел папахи на голове у пришедших на его поединок, то заряжался, потому что этот головной убор носят настоящие мужчины. Также Нурмагомедов пообещал сделать пожертвовать в благотворительный фонд Порье.

Теперь на счету Хабиба Нурмагомедова 28 боев, каждый из которых закончился победой россиянина.