Отец Нурмагомедова будет впервые секундировать его на UFC

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап будет секундировать своего сына на поединке UFC 242 с американцем Дастином Порье. До этого ему мешали отказы в продлении американской визы, которую ему аннулировали в 2015 году.

Абдулманап Нурмагомедов ни разу не был секундантом Хабиба на турнирах UFC.

Последний раз он секундировал Хабиба в 2011 году на турнире в Дагестане, когда его сын победил техническим нокаутом Аримарселя Сантоса, после чего и оказался в UFC, пишет sports.ru.

Посмотреть видео поединка между Нурмагомедовым и Порье можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).