Порье и Нурмагомедов прибыли на арену

Россиянин Хабиб Нурмагомедов и американец Дастин Порье прибыли на арену на площадку The Arena в Абу-Даби, где они сразятся за титул чемпиона UFC в легком весе.

Накануне, 6 сентября оба бойца успешно прошли самый непростой перед поединком период - контрольное взвешивание, показав необходимый результат. Еще в начале недели Хабиб весил 76 килограммов.

Усердные тренировки и специальные процедуры помогли россиянину сбросить лишние килограммы и показать результат 70,3 килограмма. Для того, чтобы уложиться в рамки весовой категории, россиянину пришлось полностью раздеться и прикрыться полотенцем.

Турнир UFC 242, в рамках которого выступают бойцы, начался сегодня в 18.00 по московскому времени, а Нурмагомедов и Порье выйдут в октагон последними. Хабиб за карьеру не потерпел ни одного поражения при 27 победах. Порье имеет в активе 25 побед при 5 поражениях.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC, а его соперник - временным чемпионом организации. Сегодня ему придется второй раз защищать чемпионский титула. Первый раз он это сделал в октябре прошлого года, досрочно победив ирландца Конора удушающим приемом.

Посмотреть видео боя можно по этой ссылке (трансляция Первого канала).