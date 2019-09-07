Порье назвал бой с Нурмагомедовым историей всей своей жизни
Временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье подходит к поединку с чемпионом промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова как к главному в своей жизни.
«Это история всей моей жизни. Если я побью Хабиба, то люди скажут, что это Нурмагомедов был плох, а не я был хорош», - заявил Порье в интервью изданию Express Sport.
«Хабиб побеждает всех в односторонних боях. Он душит парней, он делает с ними все, что хочет, и никто ничего не может с ним сделать. Поэтому он непобедим», - приводит его слова Sports.ru
Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Его соперник Порье имеет статус временного чемпиона организации. За свою карьеру российский боец ни разу не проигрывал. Сегодня, 7 сентября, он будет во второй раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.
Осенью 2018 года Нурмагомедов досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом.
Посмотреть видео поединка между Нурмагомедовым и Порье можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).