Порье назвал бой с Нурмагомедовым историей всей своей жизни

Временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье подходит к поединку с чемпионом промоушена в легком весе Хабиба Нурмагомедова как к главному в своей жизни.

«Это история всей моей жизни. Если я побью Хабиба, то люди скажут, что это Нурмагомедов был плох, а не я был хорош», - заявил Порье в интервью изданию Express Sport. «Хабиб побеждает всех в односторонних боях. Он душит парней, он делает с ними все, что хочет, и никто ничего не может с ним сделать. Поэтому он непобедим», - приводит его слова Sports.ru

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC. Его соперник Порье имеет статус временного чемпиона организации. За свою карьеру российский боец ни разу не проигрывал. Сегодня, 7 сентября, он будет во второй раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

Осенью 2018 года Нурмагомедов досрочно одержал победу над ирландцем Конором Макгрегором удушающим приемом.

Посмотреть видео поединка между Нурмагомедовым и Порье можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).