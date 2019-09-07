Опубликовано финальное промо к бою Нурмагомедова с Порье

В Сети появился последний проморолик к турниру UFC 242 в Абу-Даби, главным событием которого станет титульный бой двух легковесов россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Дастина Порье.

Увидеть кадры можно на официальном YouTube-канале Абсолютного бойцовского чемпионата UFC. Поединок против Порье начнется сегодня около 23.00 по московскому времени.

Нурмагомедов является действующим чемпионом UFC, а его соперник - временным чемпионом организации. За свою профессиональную карьеру российский боец еще ни разу не проигрывал. Сегодня ему придется второй раз защищать титул чемпиона UFC в легком весе.

В октябре прошлого года Нурмагомедов досрочно победил ирландца Конора удушающим приемом.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).