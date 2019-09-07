Нокаут с одного удара: россиянин Салихов обрушил на пол Талеба на UFC 242

Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов победил француза Нордина Талеба, отправив его в нокаут на турнире UFC 242 в Абу-Даби.

Одержать победу россиянину удалось уже в первом раунде. Саликов нанес сопернику боковой удар в челюсть и обрушил его на пол. В общей сложности поединок продлился около 4,5 минуты. Видео опубликовано в официальном Twitter-аккаунте UFC.

Любопытно, что букмекеры считали фаворитом Талеба при минимальном преимуществе.

В главном бою UFC 242, который пройдет последним, россиянин Хабиб Нурмагомедов будет защищать титул чемпиона в легком весе против американца Дастина Порье.

Посмотреть видео боя можно будет по этой ссылке (трансляция Первого канала).