Овечкин высказался о дисквалификации Кузнецова

Российский нападающий Washington Capitals Александр Овечкин высказался в поддержку своего партнера Евгения Кузнецова, которого дисквалифицировали на четыре года за употребление кокаина.

Овечкин сказал, что эта ситуация стала для Кузнецова тяжелой.

«Он станет лучше. Когда вы совершаете ошибку, то вы сразу стараетесь прийти в норму... Он ошибся, но мы должны поддержать его, быть на его стороне», - цитирует слова Овечкина издание USA Today.

Он также заявил, что в настоящее время Кузнецов находится в великолепной форме.

В августе Международная федерация хоккея отстранила Кузнецова от выступлений на международных соревнованиях и матчах КХЛ на четырехлетний срок. В майской допинг-пробе спортсмена, которая была взята во время чемпионата мира в Словакии, специалисты нашли следы кокаина.

Форвард будет лишен бронзовой медали ЧМ-2019. Отстранение Кузнецова распространяется только на турниры, которые проходят под эгидой IIHF, и не касается матчей NHL.