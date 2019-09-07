Кокорин и Мамаев поблагодарили Кадырова за приглашение в «Ахмат»

Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев поблагодарили главу Чечни Рамзана Кадырова за приглашение играть в футбольном клубе «Ахмат».

Накануне, 6 сентября, суд удовлетворил ходатайство о досрочном освобождении обоих спортсменов, отбывавших в исправительной колонии наказание за драку и нанесение телесных повреждений. Решение вступит в силу 17 сентября.

В интервью радиостанции «Говорит Москва» футболисты рассказали, что будут отталкиваться от решений клубов, в которых играли. В то же время Кокорин, который сейчас находится в статусе свободного агента, подчеркнул, что Кадыров стал одним из немногих, кто заступился за них после задержания.

«Поэтому в любом случае огромное спасибо за то, что на тот момент он сделал нам такое предложение», - сказал он.

В октябре прошлого года нападающий «Зенита» Кокорин, полузащитник «Краснодара» Мамаев, а также младший брат Кокорина Кирилл и футболист любительской лиги Александр Протасовицкий устроили несколько конфликтов в центре Москвы.

Участниками драк стали чиновник Минпромторга Денис Пак и гендиректор НАМИ Сергей Гайсин, а также водитель телеведущей Первого канала Ольги Ушаковой.

На футболистов были заведены уголовные дела. Их арестовали, поместили на несколько месяцев в СИЗО, а в мае приговорили к реальным срокам.